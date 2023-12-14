Семь человек пострадали при взрыве газа в доме под Пермью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пятеро детей и двое взрослых пострадали в результате взрыва в частном доме в Пермском крае, сообщило издание 59.RU со ссылкой на источник. Все госпитализированы с ожогами.

Получили ожоги семь человек, в том числе — пять детей: девяти месяцев, двух, трех, четырех и шести лет, их увезли в больницу. Стены не повредились, но выбило два окна, — сообщил собеседник издания.

В краевом Минздраве также рассказали, что пострадали пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до шести лет. Там же сообщили, что помимо детей пострадали 29-летний мужчина и 25-летняя девушка.

В региональном МЧС сообщили, что на место выезжали 47 сотрудников экстренной службы. Сведений о погибших не поступало.

Ранее в Москве произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на Парковой улице в районе Переделкино на западе столицы. В результате ЧП выбило стекла в квартире на третьем этаже, также был поврежден балкон. Предположительно, взрыв в пятиэтажке произошел из-за неисправности кухонной плиты. Представители АО «Мосгаз» рассказали, что их специалисты приняли все меры безопасности, угроз для населения нет, утечек газа не обнаружено, обошлось без пострадавших.