Семь человек пострадали при обрушении горки на свадьбе в Биробиджане В Биробиджане семь человек рухнули с 8-метровой горки на свадебной фотосессии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Семь человек получили травмы при падении с восьмиметровой горки на базе отдыха «Околица» в Биробиджанском районе Еврейской автономной области. Деревянные перекрытия не выдержали желающих сделать красивые снимки на фоне озера и сломались. По данным пресс-службы МЧС по Еврейской автономной области, в больнице с переломами находятся трое. По данным Telegram-канала Amur Mash, происшествие случилось во время свадьбы.

На место прибыли спасатели МЧС России и другие экстренные службы. Областная прокуратура объявила о начале проверки и опубликовала фотографии с места происшествия, на которых видны сломанные под тяжестью деревянные доски. Следователи СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО также проводят проверку по признакам преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

8 июня 2024 года при обрушении перекрытия горки, расположенной на базе отдыха в городе Биробиджане, пострадали семь человек, им оказывается квалифицированная медицинская помощь, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что с 20-метровой высоты в горах Тункинского района на границе Бурятии и Иркутской области сорвался альпинист. Мужчина сломал обе ноги. Для спасения пострадавшего задействовали вертолет Ми-8 МЧС России. Мужчина находился в составе незарегистрированной группы.