Семь человек погибли в результате ДТП в Ингушетии

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Семье человек, в том числе трое детей, погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Ингушетии. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По предварительным данным, водитель «мерседеса» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада-112». В результате ДТП от полученных травм скончались оба водителя, пассажир иномарки и четверо пассажиров «Лады», включая троих несовершеннолетних детей, — говорится в сообщении.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Кроме того, прокуратура республики организовала проверку по факту ДТП. На место происшествия выехали заместитель прокурора республики Гирихан Хазбиев и прокурор Сунженского района Анзор Баркинхоев.

В МЧС уточнили, что жертвами аварии стали члены одной семьи — родители и трое детей, а также еще двое мужчин.

Ранее сообщалось, что в Крыму в результате ДТП погибли четверо взрослых и еще четверо детей пострадали. Авария произошла на трассе Береговое — Бахчисарай. По имеющимся данным, женщина за рулем Kia выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Renault.

Кроме того, в Калмыкии на федеральной трассе Р-216 в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибли шесть человек, в том числе двое детей. Авария произошла в районе села Хулхута.