Семь человек погибли в ДТП в Оренбургской области

Фото: 56.mchs.gov.ru

Семь человек погибли, трое получили травмы после столкновения двух автомобилей в Оренбургской области, сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным экстренных служб, авария произошла на трассе М-5 «Урал». В ДТП столкнулись две легковушки Lada Largus и Hyundai. На месте работают сотрудники спецслужб.

В результате аварии погибли семь человек, травмированы три, детей среди них нет, анкетные данные устанавливаются. На месте происшествия работают спецслужбы, — сказано в сообщении.

Местные полицейские сообщили, что, по имеющейся информации, водитель иномарки выехал на встречную полосу, после чего врезался в автомобиль марки Lada. Затем одна из машин задела грузовик.

На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.

Ранее стало известно, что под Санкт-Петербургом легковая машина Audi съехала в карьер. Инцидент произошел 3 июля около деревни Мягково рядом с Мурманским шоссе. В результате погибли трое мужчин, находившихся в автомобиле.