Один человек погиб в ДТП с фурой и семью легковушками под Вологдой

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В Вологодской области на Кишемском мосту на дороге Вологда — Медвежьегорск грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями, в результате чего машины вспыхнули. Как передает Комсомольская правда, пострадали семь человек, одного их них в тяжелом состоянии везут в Ожоговый центр Череповца. По предварительным данным, один человек погиб.

По словам очевидцев, фура на полном ходу протаранила автомобили, стоящие на светофоре.

Ранее в Дагестане в результате ДТП погибли семь человек. ЧП произошло в ночь на 20 августа на 30-м километре трассы Кочубей — Минеральные Воды. По неподтвержденным данным, водитель Ford Transit уснул за рулем, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Погибшие были семьей, ехавшей в качестве гостей на свадьбу в Ставрополь. Жертвами ДТП стали 60-летний предполагаемый виновник инцидента и его шесть пассажиров в возрасте 11, 18, 48, 51, 54 и 66 лет. Позднее стало известно о гибели еще одной женщины — ей было 46 лет.

Ранее на трассе в Ордынском районе произошло массовое ДТП с тремя автомобилями. В результате пострадали двое детей и четверо взрослых. По информации местной ГИБДД, виновником аварии является 60-летний водитель ВАЗа, выехавший на встречную полосу и столкнувшийся с автомобилями Toyota и Subaru.