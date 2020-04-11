Семь человек излечились от коронавируса в Хабаровском крае

Семь человек уже вылечились от коронавируса в Хабаровском крае за уходящую неделю. Последнего пациента выписали 11 апреля, днём раньше домой отправили шесть человек.
Все хабаровчане получили отрицательные тесты на коронавирус. Всего же в крае выявлено 28 случаев заражения, из которых семь человек выздоровели, двое с тяжёлыми хроническими заболеваниями умерли, лечатся ещё 19 больных,
Пациентам, находящимся в тяжёлом состоянии, больше 65 лет. Один из них подключён к аппарату ИВЛ. С подозрением на коронавирус помещены в изолятор восемь жителей края, всего ожидают результаты анализов 17 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2,2 тысячи человек, прибывших из-за рубежа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что второй пациент с коронавирусной инфекцией нового типа скончался в Хабаровском крае. Речь идёт о женщине. Ей было 67 лет. Покойная страдала несколькими хроническими заболеваниями.
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