Семь человек излечились от коронавируса в Хабаровском крае

https://static.news.ru/photo/a7ba6ab4-7bb7-11ea-b1ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Семь человек уже вылечились от коронавируса в Хабаровском крае за уходящую неделю. Последнего пациента выписали 11 апреля, днём раньше домой отправили шесть человек.

Все хабаровчане получили отрицательные тесты на коронавирус. Всего же в крае выявлено 28 случаев заражения, из которых семь человек выздоровели, двое с тяжёлыми хроническими заболеваниями умерли, лечатся ещё 19 больных, сообщает региональный Минздрав.

Пациентам, находящимся в тяжёлом состоянии, больше 65 лет. Один из них подключён к аппарату ИВЛ. С подозрением на коронавирус помещены в изолятор восемь жителей края, всего ожидают результаты анализов 17 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2,2 тысячи человек, прибывших из-за рубежа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что второй пациент с коронавирусной инфекцией нового типа скончался в Хабаровском крае. Речь идёт о женщине. Ей было 67 лет. Покойная страдала несколькими хроническими заболеваниями.