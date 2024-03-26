Село Вязовое в Белгородской области попало под обстрел ВСУ Гладков: два дома пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские военные обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области, в двух домах выбиты стекла, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, на месте прилетов работают экстренные службы.

Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. По предварительным данным, пострадавших нет. В двух частных жилых домовладениях выбиты окна. Оперативные службы работают на месте, — написал он.

Ранее в Белгородской области госпитализировали двух пострадавших пожарной части № 43 в селе Головчино в результате обстрела с украинской стороны. По полученной информации, начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести.

До этого Министерство обороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область в ночь на 26 марта. По данным ведомства, противник использовал реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire для ударов по объектам на территории РФ.

Также в Минобороны РФ сообщили о попытке обстрела Белгородской области из РСЗО «Град». Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили два реактивных снаряда, в результате падения обломков никто не пострадал.