Село Вознесеновка Белгородской области попало под обстрел ВСУ

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Частные домовладения в селе Вознесеновка

Частные домовладения в селе Вознесеновка городского округа Шебекино Белгородской области попали под обстрел ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Человеческих жертв нет, повреждены несколько домов и хозпостроек.

Жертв и пострадавших нет. В результате попадания снарядов есть повреждения в двух частных домовладениях и хозпостройках. Есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия — повреждены крыша и стены складского помещения, — пишет Гладков.

Также утром 9 апреля украинские военные обстреляли село Тишанка Белгородской области. В результате атаки повреждения получили четыре частных домовладения. Пострадавших нет.

Днем ранее при обстреле ВСУ в селе Архангельское Шебекина были частично разрушены сельскохозяйственные постройки, а также убиты десять голов крупного рогатого скота. Были разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка.

С конца февраля власти Белгородской области по требованию жителей решают вопрос о переселении жителей приграничных с Украиной районов в безопасные места. Люди устраивали несколько народных сходов, что администрации поселений приняли решение о переселении.