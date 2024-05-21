Село в российском регионе подверглось атаке беспилотника ВСУ Гладков: село под Белгородом подверглось атаке ВСУ с применением дрона-камикадзе

Фото: МО Украины

Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, произошло возгорание емкости с топливом, пострадавших нет.

Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия: посечены складские помещения и ангары с техникой, также произошло возгорание емкости с топливом. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали последствия, — сообщил он.

Ранее сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе попали под атаку украинских дронов. В поселке Октябрьский дрон атаковал автомобиль, в котором ехала семья с четырехлетним ребенком. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что женщина погибла на месте, а ребенка в критическом состоянии госпитализировали, позднее он скончался.

Также стало известно, что мирная жительница пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ на село Зозули в Белгородской области. Гладков пояснил, что дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль, в котором она находилась. Женщину госпитализировали с баротравмой и множественными осколочными ранениями.