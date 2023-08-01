ВСУ отстрелялись по домам и машине в Курской области Старовойт: село Елизаветовка в Курской области подверглось обстрелу ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Село Елизаветовка Глушковского района Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины, написал в Telegram глава региона Роман Старовойт. По его словам, было зафиксировано 10 прилетов: повреждены два домовладения и машина.

Село Елизаветовка Глушковского района подверглось обстрелу со стороны Украины. Насчитали 10 прилетов. В результате пострадали два домовладения, поврежден один автомобиль. Окажем собственникам помощь в ликвидации последствий, — написал он.

Ранее 1 августа Старовойт заявил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины поселка Теткино Глушковского района. По его словам, зафиксировано пять прилетов снарядов. Старовойт добавил, что также под обстрел попал поселок Краснооктябрьский. Из-за повреждения линии электропередачи населённый пункт обесточен.

13 июля в Суджанском районе Курской области пограничники при помощи средств радиоэлектронной борьбы приземлили украинский беспилотник со взрывчаткой. По словам губернатора региона, при столкновении с землей дрон взорвался. Обошлось без жертв и разрушений.

12 июля глава региона сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино. По его словам, в общей сложности было зафиксировано шесть прилетов снарядов. Часть поселка была обесточена из-за повреждений линий электропередачи.