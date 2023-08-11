Село в Курской области попало под обстрел ВСУ Старовойт: под обстрел ВСУ попало село Калиновка в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

ВСУ обстреляли село Калиновка в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, зафиксированы два прилета, пострадавших нет.

Село Калиновка Хомутовского района обстреляно со стороны Украины. Зафиксировано два прилёта. К счастью, никто из жителей не пострадал, — написал Старовойт.

Губернатор добавил, в результате атаки были повреждены две хозяйственные постройки.

Ранее Старовойт сообщил, что два беспилотника ВСУ сбили на подлете к Курску. БПЛА обнаружили вечером 10 августа, системы ПВО сработали штатно. Накануне днем украинские военные обстреляли село Чаусы в Брянской области. В результате атаки два человека погибли, еще двое пострадали. Раненых доставили в больницу, где им оказали необходимую медпомощь. Под огонь ВСУ также попало брянское село Хинель в Севском районе, сообщал Богомаз. В результате обстрела населенного пункта повреждения получили жилой дом и торговый объект.

В тот же день ВСУ выпустили восемь снарядов по деревне Заболотовке в Глушковском районе Курской области, сообщал глава региона Роман Старовойт. Прилетело по хозпостройкам в пяти домовладениях и нескольким машинам, собственникам пообещали оказать помощь.