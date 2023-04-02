Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ Гладков сообщил об обстреле села Новопетровка Белгородской области

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Последствия обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, погибли 15 голов крупнорогатого скота, выбиты окна и повреждена кровля на территории сельхозпредприятия. Также повреждены пять частных домовладений и два автомобиля.

Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Среди мирных жителей пострадавших нет. Есть разрушения, — написал он.

29 марта Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Черемошное. По его словам, было зафиксировано повреждение линий электроснабжения.

Ранее глава региона сообщил, что около 900 семей согласились переехать из приграничных сел Белгородской области, где ввели режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что переехать они должны до 2 апреля, семьям окажут помощь в перевозке вещей в новые квартиры.

До этого жительница приграничного района Белгородской области пожаловалась на жизнь под обстрелами. На видео женщина обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину. По ее словам, жители Шебекинского и Валуйского районов «отдуваются» за всю страну. Женщина утверждает, что обстрелы происходят ежедневно, однако люди вынуждены ходить на работу, чтобы обеспечивать семьи.