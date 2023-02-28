Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Село Устинка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что в результате произошедшего никто не пострадал. По словам чиновника, осколки снарядов повредили три частных домовладения. Там выбиты окна, а также посечены фасады и заборы.

Сегодня под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна и посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях. Также повреждены линии электропередачи и газопровода, — написал Гладков.

Губернатор добавил, что на место уже прибыли сотрудники оперативных и аварийных служб. Они занимаются устранением последствий обстрела.

Ранее мэр города Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что один из трех беспилотников, которые атаковали Белгород, влетел в окно квартиры. В результате инцидента никто не пострадал, жильцов эвакуировали в безопасное место.

Остальные дроны также упали в жилых кварталах, но нанесли незначительный ущерб — выбили окна в ближайших домах и повредили автомобили.