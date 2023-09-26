Село в Белгородской области попало под обстрел украинской армии Гладков: ВСУ обстреляли село Большетроицкое в Белгородской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВСУ обстреляли село Большетроицкое в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадавших нет, четыре дома получили повреждения.

Под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждения различной степени выявлены в четырех домовладениях, — написал Гладков.

Он отметил, что в поврежденных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и крыши. Кроме того, в селе повреждены два объекта торговли. Гладков добавил, что на месте работают аварийные службы.

Ранее Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка. По его словам, в результате атаки было нарушено энергоснабжение двух населенных пунктов. Под отключение попали абоненты Новой Таволжанки и Архангельского. Никто из мирных жителей не пострадал.

Накануне он заявил, что система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в районе села Санково Белгородской области. По предварительным данным, в результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

До этого сообщалось об обстреле окраины поселка Задорожный в Белгородской области. По словам Гладкова, для атаки на населенный пункт ВСУ использовали артиллерийские установки. На месте обстрела была повреждена линия электропередачи, жители поселка частично остались без света.