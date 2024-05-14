ВСУ обстреляли село в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка

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Вячеслав Гладков

Под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, пострадавших нет. В шести частных жилых домах выбиты окна, повреждены кровли и заборы, отметил Гладков.

Есть повреждения линии электропередачи, временно без света остаются жители одной из улиц, — уточнил глава региона.

Гладков отметил, что все оперативные и аварийные службы работают на месте. Обход территории будет продолжен в светлое время суток, добавил он.

В результате обстрелов ВСУ в Белгородской области получили повреждения 218 социально значимых объектов, заявлял ранее Вячеслав Гладков. По его данным, до 1 июля отремонтируют 138 из них.

Чтобы прекратить обстрелы Белгорода или снизить их вероятность, нужно увеличить дистанцию, с которой ВСУ ведут огонь по городу, считает завсектором военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин. По его мнению, для этих целей необходимо создать буферную зону, чтобы ВСУ вообще не могли этого делать или хотя бы наносили удары с какой-то предельной дистанции, с которой не каждая система вооружений сможет работать, а у российской ПВО будет дополнительное время на противодействие.