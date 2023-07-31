Село Ржевка к юго-востоку от Белгорода попало под обстрел ВСУ Гладков сообщил об обстреле села Ржевка в Белгородской области со стороны ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по территории Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, под обстрелом оказалось село Ржевка, что к юго-востоку от Белгорода. Пострадавших в результате атаки нет.

Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи, — рассказал Гладков.

Он подчеркнул, что информация по разрушениям еще уточняется. Аварийные бригады и сотрудники экстренных служб уже выехали на место происшествия.

В минувшее воскресенье глава Белгородской области сообщал об обстреле другого населенного пункта — поселка Прилесье. По словам губернатора, в результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал. Кроме того, украинские артиллеристы обстреляли село Новопетровка в Валуйском городском округе и поселок Прилесье в Краснояружском районе.

В Брянской области также были зафиксированы атаки ВСУ. Глава региона Александр Богомаз сообщал, что украинские военные при помощи беспилотника сбросили боеприпас на здание УВД Трубчевского района. Строение получило незначительные повреждения кровли и окон.