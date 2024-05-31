Село Пороз Белгородской области попало под обстрел ВСУ Гладков: украинская армия обстрелял село Пороз Белгородской области

Фото: МО Украины

Украинская армия обстреляла село Пороз в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, среди мирных жителей пострадавших нет, но частные домовладения получили повреждения.

Под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. В двух частных жилых домовладениях выбиты окна и посечены заборы, также в зданиях Дома культуры и инфраструктурного объекта выбиты окна, в церкви Архангела Михаила пробита кровля, — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации главы региона, линия электроснабжения также оказалась повреждена в результате атаки. В настоящий момент без света временно остаются абоненты шести населенных пунктов: сел Мощеное, Дорогощь, Мокрая Орловка, Дунайка, Пороз, Рождественка.

Энергетики приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Подворовой обход территории продолжается, — добавил Гладков.

В пятницу, 31 мая, дрон-камикадзе ВСУ атаковал молоковоз в поселке Красное Белгородской области. По данным Гладкова, в результате налета беспилотника никто из местных жителей не пострадал, но кабина спецтехники получила серьезные повреждения.