Село под Белгородом попало под минометный обстрел ВСУ Гладков сообщил о минометном обстреле села Дроновка со стороны ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские войска обстреляли из минометов село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, пострадавших нет.

Под минометный обстрел ВСУ попало село Дроновка. <...> Есть незначительные повреждения в одном частном домовладении, осколками посекло фасад и выбило стекла в окнах, — написал Гладков.

Утром 12 июня Гладков также сообщал об ударах ВСУ по селу Вязовое в Краснояружском районе. По словам губернатора, никто не пострадал, осколками повредило кровлю сенохранилища и фасад постройки на территории сельхозпредприятия.

11 июня Гладков сообщил, что белгородцы, эвакуированные из региона в связи с усилением обстрелов приграничья со стороны Украины, получили первые единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей. Губернатор рассказал, что средства уже перечислили 19 тысячам человек. Он заверил, что поддержку окажут всем нуждающимся, но не одномоментно.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что вечером 10 июня дрон-камикадзе ВСУ влетел в вышку сотовой связи в селе Новом Волоконовского района Белгородской области. По данным канала, местные жители слышали сильный взрыв, после атаки БПЛА в населенном пункте наблюдались проблемы со связью. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.