Село Гордеевка Курской области попало под обстрел ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Село Гордеевка Кореневского района подверглась огню со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, при обстреле никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано, однако в селе нарушено электроснабжение.

Село Гордеевка Кореневского района снова под огнём ВСУ. Пострадавших и повреждений нет, но из-за обстрела в населенном пункте нарушено электроснабжение, — написал он.

Глава региона указал, что специалисты приступят к работам, как только позволят требования безопасности.

24 марта украинские войска обстреляли село Плехово Суджанского района Курской области. Обошлось без пострадавших, однако из-за обстрела в населенном пункте также было нарушено энергоснабжение. Два дома получили повреждения.

19 марта под обстрел со стороны ВСУ в Курской области попало село Троицкое Кореневского района, деревня Елизаветовка и поселок Краснооктябрьский Глушковского района, сообщал Старовойт. По словам губернатора, в поселке Краснооктябрьском зафиксировали 10 прилетов снарядов, повреждения получили медпункт и четыре частных домовладения, также оборвались несколько линий электропередачи, но никто не пострадал.