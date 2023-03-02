Село Брянской области попало под минометный обстрел ВСУ Богомаз: ВСУ обстреляли село Ломаковка из минометов

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов село Ломаковка Стародубского муниципального округа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Повреждены два дома, о жертвах среди населения он не сообщил.

Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два домовладения, — написал он в своем Telegram-канале.

По информации Telegram-канала Mash, ВСУ на протяжении часа обстреливают Ломаковку из минометов 120-го калибра. Местные жители прячутся в подвалах, указывает канал.

Богомаз также сообщил, что 2 марта украинские диверсанты пробрались на территорию Брянской области и обстреляли движущийся автомобиль. По его словам, в результате атаки погиб мужчина — шофер, а также был ранен 10-летний ребенок — его госпитализировали. Вооруженные силы РФ ведут все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

Кроме того, атака совершена ВСУ на Климовский район. Как сообщил губернатор, в результате сброса с БПЛА вспыхнул жилой дом в селе Сушаны. На месте работают оперативные и экстренные службы. Информации о пострадавших и жертвах нет.