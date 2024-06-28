Сельчанка завела во дворе тысячу уток и травит соседей зловонием В Магнитогорске Россельхознадзор запретил женщине содержать во дворе 1000 уток

В поселке Карадырский под Магнитогорском местная жительница завела на своем участке более тысячи уток, сообщает пресс-служба Россельхознадзора региона. Из-за этого соседи обратились в надзорные органы. Зловонный запах распространялся по всей округа, а также развелись крысы. Россельхознадзор выдал хозяйке предостережение.

Управление объявило собственнику птицы предостережение и рекомендовало провести учет и идентификацию поголовья, содержать птицу в соответствии с установленными требованиями российского ветеринарного законодательства, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, среди поголовья домашних птиц были не только утки, но и куры. Пресс-секретарь Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль пояснила, что женщина своими действиями нарушила приказ Минсельхоза РФ, в котором говорится, что совместные разведение, кормление и выгул разных видов и разных возрастов сельскохозяйственной птицы запрещены.

Ранее сообщалось, что в городе Новокуйбышевске местные жители сетуют на соседку из частного сектора с «болезнью Плюшкина». Они жалуются, что женщина завалила весь двор хламом и завела на своей территории свору из десятков собак. Во дворе завелись крысы, которые, по словам граждан, достигают размеров кошки.