Оставшиеся без света россияне пришли греться в аэропорт Mash: жители Калинино пришли греться в аэропорт Абакан из-за отключения света

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Жители села Калинино в Республике Хакасия пришли греться в международный аэропорт Абакан после того, как в их домах пропало электричество, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По информации канала, на территорию воздушной гавани люди прибывали целыми семьями.

По словам сельчан, в Калинино произошла авария, из-за чего в домах пропало электричество, а также отопление. Люди стали замерзать и приняли решение отправиться в аэропорт, поскольку других вариантов они не нашли. Администрация района сообщила, что ремонтные бригады пытаются устранить авария. В «Россетях» жителям села посоветовали пользоваться электроприборами в эконом-режиме.

Мы не видим другой ситуации, кроме как ехать в аэропорт, — сказал один из жителей Калинино.

В середине ноября жители района Восточный в подмосковной Электростали пожаловались на отсутствие в своих квартирах отопления и горячей воды с начала отопительного сезона. Администрация города принесла жильцам извинения за неудобства и попросила подождать еще. Ситуацией заинтересовался Следственный комитет РФ.

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