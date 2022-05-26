«Сексуальное совращение»: курганский губернатор о толерантности Курганский губернатор Шумков назвал толерантность «чем-то из сексуального совращения»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков / Фото shumkov_vadim/vk.com

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что считает неприличным понятием толерантность, сообщает URA.RU. Он связал значение этого слова с «чем-то из сексуального совращения» и добавил, что его не сильно заботит, совпадает его трактовка с официальной линией или нет.

Для меня понятие «толерантность» — это вообще что-то неприличное. Это значит что-то из сексуального совращения. Вот откуда-то оттуда. Я это не люблю, — заявил он.

У Шумкова также есть вопросы и к понятию «демокрaтия». В частности, он не считает, что является «упeртым демократом». Кроме того, губернатор отметил, что опираться можно на то, что сопротивляется, так как податливое мнение может наврeдить.

В конце апреля телеведущий Владимир Соловьёв во время эфира «Соловьёв.Live» назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты, которая породила подонков, теперь скрывающихся за границей», после чего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал журналиста «следить за языком» и заявил, что жители города ждут его приезда, чтобы высказать свою позицию. В следующий раз Соловьёв назвал Екатеринбург «городом бесов».