Секретарь Совбеза Чечни стал Героем России и Героем ЛНР Секретарь Совбеза Чечни Алаудинов стал Героем России и Героем ЛНР

Фото: Пресс-служба Главы Чеченской Республики

Апти Алаудинов

Секретарь Совбеза Чечни Апти Алаудинов получил звания Героя России и Героя Луганской Народной Республики. Как передает РИА Новости, награды ему вручили за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на территориях Донбасса.

Отмечается, что звание Героя Луганской Народной Республики также получил командир полка полиции специального назначения МВД по Чечне Замид Чалаев.

На торжественной церемонии присутствовали глава Чечни Рамзан Кадыров и глава ЛНР Леонид Пасечник. Каждый из них выступил с обращением.

Кадыров в своей речи подчеркнул, что сейчас стоят задачи по восстановлению Донбасса, что «требует большого труда, сил и самоотдачи». Глава Чечни подчеркнул, что его республика обладает «огромным опытом в созидательном труде», которым готова поделиться.

Уверен, что совместными силами мы быстро достигнем мира, порядка и процветания на землях Донбасса, — сказал Кадыров.

Пасечник в своем выступлении выразил благодарность руководству и жителям Чечни за помощь, оказываемую в «противостоянии с украинскими нацистами».

Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской Народной Республики от украинских фашистов, — сказал глава ЛНР.

Ранее в Грозном наградили орденами Кадырова главу Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника и секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Их вручал Рамзан Кадыров, который ранее получил звание Героя ЛНР.