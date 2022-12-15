Сейсмологи заявили о землетрясении в момент взрыва на АНХК в Ангарске Сейсмологи зафиксировали землетрясение в момент взрыва на нефтекомбинате в Ангарске

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Байкальский филиал Единой географической службы РАН заявил, что сейсмологи в Иркутске зафиксировали землетрясение в тот момент, когда на комбинате «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК) произошел взрыв. Время двух событий совпадает, сообщается в Telegram филиала ЕГС РАН.

Сообщаем, что 15 декабря 2022 года в 05.52 (01.52 мск) сейсмостанция Иркутск зарегистрировала сейсмическое событие, которое Байкальским филиалом ФИЦ ЕГС РАН было интерпретировано как взрыв на расстоянии 40 км, азимут С-З, энергетический класс Кр=9.7 (М=3), — подчеркивается в сообщении.

В Байкальском филиале ЕГС РАН пояснили, что если для пожара на промышленной площадки АНХК использовать уравнение макросейсмического поля для землетрясений, в этом случае теоретическая интенсивность сейсмических колебаний на расстоянии 40 км составит 2 балла, на 10 км — 4,5. Исходя из уравнения, интенсивность сейсмических колебаний в Ангарске составила 2 балла.

Ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что число пострадавших в результате пожара на комбинате АНХК в Ангарске возросло до пяти. Также известно о двоих погибших.

Пожар на технологической установке промышленной площадки завода в Ангарске произошел около шести часов утра 15 декабря. В региональном главке МЧС предварительной причиной пожара назвали загазованность систем технологической установки.