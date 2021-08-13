Сейсмологи сообщили об опасной активизации вулкана Шивелуч на Камчатке

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщил об активизации вулкана Шивелуч после длительного молчания на Камчатке. Это произошло после землетрясения магнитудой 8,2 в районе полуострова Аляска 29 июля, пишет РИА Новости.

Лавовый обелиск, формировавшийся в кратере вулкана с начала этого года, разрушился, на его месте выжимается магматический материал. Происходят пепловые выбросы, по склонам движутся раскаленные лавины, — цитирует сообщение сотрудника Ключевской вулканостанции агентство.

Учёные предупредили, что сейчас крайне опасно находиться в районе вулкана. От потока лавы невозможно убежать, температура внутри потока может достигать 800 градусов Цельсия. Предсказать, в какую сторону пойдёт поток, практически невозможно и это смертельно опасно для человека, который окажется на его пути.

Сейсмологи уточнили, что при таком развитии событий может произойти разрушение лавового купола.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в ночь на 13 августа в Прокопьевском районе Кемеровской области. Это следует из оперативного сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.