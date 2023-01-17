«Сейчас не время»: село в Забайкалье отменило крещенские купания из-за СВО Администрация села Маккавеево отменила крещенские купания из-за участия мужчин в СВО

Фото: t.me/v_mashukov

Село Маккавеево, река Ингода

В селе Маккавеево в Забайкалье в этом году решили отказаться от традиционных купаний на Крещение в связи с участием сельчан в спецоперации. Местные жители с депутатами обсудили ситуацию и вместе решили, что «сейчас не время», рассказала «МК в Чите» глава администрации Татьяна Журавлева. Она отметила, что крещенские купания в Маккавеево проводили несколько лет, и для села стало традицией, что празднование длится два дня.

Собрались депутаты, жители села, мы вместе обсудили. Понимаете, у нас первый день — купания, а второй — день здоровья — большой праздник с играми. Вместе решили, что сейчас не время, — сообщила глава поселения.

Журавлева добавила, что палатки, обогрев и угощения у них есть, но в селе решили, что сначала дождутся мужчин, и после их возвращения в Маккавеево снова будут проводить купания.

Ранее врач Екатерина Кирюшина предупредила, что окунание в прорубь может вызывать холодовой шок. Специалист подчеркнула, что спокойно окунаться в ледяную воду может только подготовленный человек, в остальных случаях это может привести к аритмии и остановке сердца. Педиатр Нисо Одинаева, в свою очередь, напомнила, что купание в проруби может быть очень опасным для детей, организм которых еще не сформировал систему терморегуляции.