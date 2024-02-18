Сдетонировавший боеприпас ВСУ покалечил троих детей в ДНР Пушилин сообщил о трех пострадавших детях в результате детонации снаряда ВСУ

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В результате детонации неразорвавшихся ранее кассетных боеприпасов и противопехотной мины ВСУ на территории ДНР пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, их состояние оценивается как тяжелое, им оказывается вся необходимая помощь.

В Киевском районе Донецка на мине ПФМ «Лепесток» подорвался мужчина 1968 г. р. В Горловке сдетонировал ранее неразорвавшийся суббоеприпас — ранения получили мужчина 1968 г. р. и женщина 1966 г. р. В Пантелеймоновке в результате детонации суббоеприпаса ранены трое детей — мальчики 2012, 2013, 2014 г. р. Их состояние оценивается как тяжелое. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщил Пушилин.

Помимо этого, в результате обстрелов со стороны украинской армии повреждены шесть жилых домов в Ворошиловском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка. По словам главы региона, ВСУ использовали ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и беспилотники.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле города несколькими часами ранее. В результате ударов повреждения получили несколько автомобилей и многоквартирные дома на улице Набережной, уточнил он.