В Новосибирске вскрыли капсулу с посланием пионеров 50-летней давности

Фото Лев Поликашин/РИА Новости

В Новосибирске на вековой юбилей пионерской организации вскрыли капсулу с посланием советских пионеров потомкам, сообщает «Сиб.фм». Его оставили 50 лет назад ученики девяти городских школ, которые спустя полвека и зачитали текст.

Жизнь так прекрасна и удивительна, и вам предстоит сделать её ещё чудеснее, так не теряйте же даром времени. Живите так, чтобы всем светило яркое солнце, чтобы ваши мысли и дела согревали и радовали всех, — обращаются пионеры из прошлого к слушателям в настоящем.

Капсулу отдали в музей Новосибирска на вечное хранение. Также в городе прошла церемония посвящения школьников в пионеры, детям повязали красные галстуки.

Тем временем в Госдуму внесли законопроект о молодёжном движении «Большая перемена». Предполагается, что оно будет массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, готовящей детей к полноценной жизни в обществе и формирующей их мировоззрение на основе традиционных ценностей.

Депутат ЛДПР Дмитрий Пьяных предположил, что идея создать в России юношескую организацию — аналог пионеров советских времён обречена на провал. По его словам, приверженцы коммунистической партии будоражат людей воспоминаниями и играют на чувстве ностальгии.