Счётная палата: системе ОМС в регионах не хватает финансирования

https://static.news.ru/photo/c05230bc-5335-11e9-b4d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Российские регионы не в состоянии справиться со взятыми на себя обязательствами по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) граждан. Им не хватает финансирования и нормального регулирования, сделала выводы Счётная палата.

Специалисты ведомства провели анализ предоставления и расходования субвенций, направляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования территориальным подразделениям.

Финансовое обеспечение переданных регионам полномочий в сфере ОМС осуществляется со значительной разницей между субъектами ― до 3,45 раза в расчёте на одно застрахованное лицо, — заявила зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова.

Она добавила, что размер субвенции часто является недостаточным в регионах. Также, по словам Изотовой, проверка выявила проблемы с планированием и исполнением работ по медицинской помощи россиянам, пишут «Известия».

В некоторых регионах траты на оплату труда составили 91%, при том, что в среднем по России они составляют около 69,9%. А это значит, что потраченные на зарплаты деньги не будут направлены на другие статьи расходов медицинских учреждений.

Как ранее писал NEWS.ru, российское правительство согласовало выделение средств московскому фонду ОМС на оплату оказания медицинской помощи застрахованным за пределами столицы в условиях ЧС и при угрозе распространения опасных заболеваний в 2020 году.