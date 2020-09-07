Счётная палата проверит «коронавирусные» выплаты врачам в регионах

Счётная палата совместно с региональными контрольно-счётными органами проверит оказание финансовой поддержки медикам. Это касается доплат тем, кто работает с больными коронавирусом.
План проверок был дополнен данным пунктом в августе текущего года,
В августе 2020 года Счётная палата дополнила план проверок еще одним контрольным мероприятием, направленным на оценку эффективности оказания финансовой поддержки медицинским работникам, которые помогали гражданам с коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на выплаты медработникам, оказывающим помощь заразившимся коронавирусом пациентам, правительство выделит ещё 22 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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