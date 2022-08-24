Считавшийся погибшим при тушении пожаров в Рязани найден живым

Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Мужчина, объявленный некоторыми СМИ погибшим в ходе тушения лесных пожаров в Рязанской области, найден живым, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Уточняется, что речь идет о водителе поливомоечной машины.

Водитель поливомойки, который пропал при тушении пожаров, найден живым, — заявил собеседник агентства.

О гибели одного человека при ликвидации пожаров в Рязанской области ранее сообщил Telegram-канал Baza. При этом уточнялось, что погибший является пожарным из Москвы, который приехал в регион для оказания помощи коллегам.

В МЧС России информацию о гибели одного из своих сотрудников опровергли. В столичном главке ведомства сообщения СМИ также не подтвердили.

Накануне сообщалось, что площадь природных пожаров в Рязанской области составляет 183 гектара. В их тушении задействованы более 9,2 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники, включая 17 воздушных судов. Борьба с огнем осложняется жаркой погодой и порывистым ветром.

В регионе действует режим ЧС и особый противопожарный режим. Местным жителям запрещено ходить в лес и ограничен доступ в населенные пункты, вблизи которых происходит тушение природных пожаров.