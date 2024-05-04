Сцену Михайловского театра затопило из-за протечки

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Михайловский театр в Санкт-Петербурге

На сцене Михайловского театра в Санкт-Петербурге случилась серьезная протечка, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, вода течет из стены и заливает пол в главном зале культурного учреждения.

Театру из-за происшествия пришлось отменить два показа спектакля «Баядерка», которые были запланированы на 13:00 и на 18:00. Средства за билеты зрителям вернут автоматически, пояснили в учреждении.

Ранее неизвестная жидкость вытекла из уборной самолета Spirit Airlines прямо во время полета. Инцидент произошел в конце апреля. Борт совершал рейс из Атланты в Нью-Джерси, США. В Сеть утекли кадры, на которых видна просочившаяся из туалетной комнаты жидкость. Она растеклась по проходу. Некоторые пассажиры пришли в недоумение, другие же посмеялись и начали снимать происходящее на телефоны.

Самолет совершил посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти. После приземления бригада технического обслуживания разобралась с протечкой. Выяснилось, что жидкость появилась в результате неисправного водопровода, который соединен с раковиной. Представители перевозчика утверждают, что в салон вытекла чистая питьевая вода.