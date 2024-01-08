Сцена из романа Достоевского развернулась на лестничной клетке в Петербурге Тело пожилой женщины в крови обнаружили в петербургской квартире

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Жительница дома на бульваре Новаторов в Санкт-Петербурге помогла обнаружить бездыханное тело соседки в квартире, сообщил телеканал «78». Она увидела на лестничной клетке мужчину в крови и незамедлительно обратилась в полицию, которая прибыла на вызов и нашла окровавленное тело пожилой женщины.

По горячим следам в соседнем подъезде был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался 63-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим. Теперь полиции предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось об убийстве мужчины в нежилом помещении на Щелковском шоссе. Полиция установила, что к смерти москвича причастны его друзья. В ходе пьяной ссоры один из них несколько раз ударил погибшего камнем, после чего женщина добила его ножом. Оба обвиняемых были задержаны.

Также сообщалось о непреднамеренном убийстве в подмосковном Лыткарино. Там мужчина застрелил из пистолета своего приятеля, пришедшего к нему в гости в новогодние праздники. Владелец оружия всего лишь хвастался перед товарищем новой покупкой и случайно нажал на спусковой механизм.