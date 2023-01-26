СБУ принуждает жителей Херсонской области к саботажу против России РИА Новости: СБУ угрозами принуждает жителей Херсонской области к саботажу против России

Фото: Служба безопасности Украины

Задержанный в ходе оперативных мероприятий житель Херсонской области заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) вербует агентов среди местного населения. Используя шантаж и подкуп, людей принуждают к организации антироссийских акций и саботажу учебного процесса в школах, рассказал он РИА Новости.

Мужчина признался,что СБУ завербовала его в марте 2022 года. По его словам, согласие на сотрудничество он дал, опасаясь за жизнь и здоровье своих детей, которые проживают на подконтрольной Киеву территории.

Под давлением СБУ дал согласие на сотрудничество, в противном случае они угрожали расправой над моей семьей, — пояснил задержанный.

Он добавил, что получал деньги на покупку флагов и транспарантов для проведения антироссийских митингов. Важным было привлечь на них преподавателей школ. Мужчина рассказал,что ему также обещались деньги за успешное выполнение задания куратора из СБУ, но вознаграждения он так и не дождался.

Ранее венгерское издание Ripost сообщило, что СБУ запрещает родственникам погибших закарпатских венгров искать их в соцсетях и рассказывать об их гибели. Местные жители рассказали изданию, что СБУ связывается с родителями и вдовами недавно погибших венгерских солдат и не разрешает делать какие-либо заявления по этому поводу.