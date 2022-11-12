СБУ обвинила главу Минздрава Крыма в госизмене

Фото: rk.gov.ru

Константин Скрупский

Служба безопасности Украины предъявила обвинения главе Минздрава Крыма Константину Скорупскому по статье о государственной измене, сообщает СБУ в Telegram-канале. На эту должность Скорупский был назначен в июле 2022 года главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Обвинения предъявлены за «поставки лекарственных средств, оборудования и автомобилей из медучреждений полуострова на нужды российских военных» и переоборудование больниц под военные госпитали.

Статья о госизмене предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее СБУ предъявила обвинения пяти чиновникам Херсонской области и Луганской Народной Республики. Они обвиняются в организации референдумов, выдаче российских паспортов, мобилизации и внедрении российских стандартов в систему образования.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в сентябре заявила, что жителям украинских территорий, находящихся под контролем Вооруженных сил РФ, будет грозить уголовное наказание за участие в референдуме об объединении с Россией. По ее словам, наказание может составить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Она также подчеркнула, что Запад не признает итоги подобных референдумов.