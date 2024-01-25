В Белгородской области в хуторе Лозовая Рудка в результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ погибла женщина, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор указал, что оператор БПЛА целенаправленно выбрал жертвой беззащитную местную жительницу.

Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него было сброшено взрывное устройство. К большому горю, в результате взрыва погибла мирная жительница. В очередной раз террористический режим Украины убил беззащитного человека. И это произошло не во время обстрела, а было сделано целенаправленно оператором БПЛА, просто, чтобы убить женщину! — подчеркнул Гладков.