Сбросившую с балкона дочь россиянку заключили под стражу

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Жительницу Самары, сбросившую свою трёхлетнюю дочь с балкона, заключили под стражу, пишет «МК — Самара» со ссылкой на СУ СКР по области.

В настоящее время, судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии».

Как сообщалось, 22-летнюю женщину заподозрили в убийстве своей дочери. Мать свесила малышку с балкона шестого этажа в воспитательных целях. Ребёнок кричал: «Мам, я боюсь!». Она держала дочь за майку, но одежда порвалась и девочка выпала. После этого женщина вышла на улицу, забрала труп дочки и вернулась обратно.