Сбросившего собаку с 17-го этажа мужчину задержали в Иркутске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Полиция задержала живодера в Иркутске, сообщает Telegram-канал «360». Мужчина выбросил собаку с 17-го этажа, а затем отнес ее труп на мусорку.

На допросе у правоохранителей горожанин рассказал, что животное принадлежало его дочери. Питомец часто донимал мужчину тем, что гадил в квартире, в результате чего 40-летний иркутянин решил избавиться от собаки.

Ранее житель Санкт-Петербурга зарезал собаку своей сожительницы из ревности в состоянии алкогольного опьянения. Хозяйка животного попыталась спасти собаку по кличке Джек и отнесла ее в ветеринарную клинику, однако специалистам оставалось лишь констатировать его смерть.

Тем временем в Мытищах сотрудники полиции разыскивают мужчину, напавшего на собаку породы чихуахуа. Мужчине не понравилось, что собака лает, поэтому он размахнулся и пнул животное. От полученных травм собака скончалась. До этого суд вынес приговор 59-летнему жителю Подмосковья, который жестоко расправился с бездомной собакой за то, что та таскала его кур. В результате чего в ноябре прошлого года обвиняемый на глазах у прохожих, в том числе детей, трижды выстрелил в животное из ружья. Следствие длилось почти год. Мужчине назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.