Сбор ягеля в Заполярье призвали ограничить ради оленей В Мурманской области призвали ограничить сбор ягеля ради сохранения популяции северных оленей

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В Мурманской области необходимо ограничить сбор ягеля, с таким предложением выступили специалисты в ходе научно-экспертного семинара по устойчивому развитию прибрежных районов Европейского сектора Арктической зоны РФ, сообщает «МК в Мурманске».

Семинар прошел в Архангельске. Издание уточняет, что доцент Мурманского арктического государственного университета Анна Фофанова, выступая с докладом, предложила ограничить сбор ягеля в Мурманской области и внести соответствующие изменения в региональное законодательство.

Эксперт напомнила, что этот вид лишайников является основной пищей для северных оленей, но в последнее время его сбор физическими лицами приближается к промышленным масштабам. При этом ягель растет очень медленно, и нехватка корма становится причиной миграции оленей в соседнюю Финляндию, где сбор лишайника запрещен.

По информации издания, мурманские предприниматели сегодня активно используют ягель в качестве пищевых добавок, декора для дома и элемента ландшафтного дизайна.

Ранее якутские ученые разработали препарат на основе ягеля и коры березы для лечения COVID-19. Лекарство является биологически активной добавкой и предназначено для профилактики, облегчения и ускорения реабилитации пациентов.