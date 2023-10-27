Сбор урожая картофеля закончился смертью подростка В Астраханской области подросток погиб, попав под трактор при сборе урожая

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Подросток погиб под колесами трактора, собирая урожай в Астраханской области, сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале. По данным ведомства, инцидент произошел 25 октября в районе поселка Ивановский.

Несовершеннолетний, собиравший на поле картофель, запрыгнул на жесткую сцепку прицепа движущегося трактора, однако потерял равновесие и упал под переднюю ось буксируемого прицепа. 15-летнего мальчика госпитализировали с серьезными травмами, однако медики не смогли ему помочь.

По факту произошедшего СК начал проверку. Региональная прокуратура в свою очередь проверяет законность привлечения подростка к трудовой деятельности.

Ранее в Юрге Кемеровской области 17-летний подросток погиб в результате удара током от кабеля на заводе. Предположительно, юноша собирался украсть кабель, чтобы сдать его на цветной металл. Рядом с телом нашли инструменты, которыми он собирался открутить кабель. По факту произошедшего проводится проверка. Отмечается, что ранее подросток состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, но зимой 2023 года его оттуда сняли.

До этого подросток погиб от удара током, после того как взобрался на вагон-цистерну и дотянулся до контактного провода. Инцидент произошел в поселке Новый Хушет города Махачкалы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».