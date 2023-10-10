Сбои энергоснабжения из-за непогоды ожидаются в восьми регионах России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории восьми регионов четырех федеральных округов России ожидаются возможные нарушения в энергоснабжении населенных пунктов и работе транспорта в течение этой недели, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Это вызвано порывами ветра, достигающими скорости до 25 метров в секунду, и сильными осадками.

В соответствии с оценкой специалистов ВНИИ ГОЧС, возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, включая ограничение транспортного сообщения и нарушение энергоснабжения, в Камчатском крае, на севере Красноярского края, в Магаданской области и на Курильских островах. В некоторых районах ожидаются осадки до 35 миллиметров. Также схожие риски существуют в Северо-Западном федеральном округе, включая Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, а также в Кабардино-Балкарской Республике, расположенной в Северо-Кавказском федеральном округе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru об ожидаемом с 9 по 11 октября похолодании в российской столице. Температура воздуха днем будет от 4 до 6 градусов, а ночью может опускаться до −3. Также прогнозируются несильные осадки.