Сбивший пенсионерку в Ставропольском крае водитель скорой помощи был трезв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель скорой помощи, сбивший пенсионерку в городе Лермонтове Ставропольского края, был трезв, сообщили NEWS.ru в региональном управлении МВД России. Как пояснили в правоохранительных органах, виновник ДТП имеет стаж вождения более 20 лет. До этого россиянин не привлекался судебными органами.

Водитель опытный, стаж более 20 лет, злостным нарушителем не является, за последние два года нарушений не было. Что помешало ему увидеть пешехода, был ли прав пешеход или водитель — определит следствие. На месте ДТП водитель прошел медицинское освидетельствование. Он был трезв, результат отрицательный, — сообщили в министерстве.

В пресс-службе СК РФ по Ставрополью рассказали, что сотрудники ГИБДД и следователи проводят проверку по факту ДТП. Уголовное дело против водителя скорой не возбуждали.

У нас проводится проверка по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. — NEWS.ru). В УМВД проводится проверка по факту ДТП. У нас, в Следственном управлении, нет, [уголовное дело не возбуждено], — сказано в сообщении.

На видеофрагменте, запечатлевшем аварию, показано, как карета скорой помощи сбила пожилую женщину, сдавая назад. После этого водитель скрылся с места аварии.

Позже в Telegram-канале Госавтоинспекции Ставрополья сообщили, что 69-летнюю пенсионерку доставили в больницу с тяжелой травмой головы.

25 января пресс-служба ГИБДД Москвы сообщила, что один человек погиб, еще двое получили травмы при наезде автомобиля «Газель» на Ленинградском шоссе на севере столицы. В российских СМИ писали, что автомобиль принадлежит Министерству обороны.