Сбивший четырех человек в Мичуринске водитель оказался росгвардейцем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобилем, который протаранил четырех человек на пешеходом переходе в городе Мичуринске Тамбовской области, управлял сотрудник вневедомственной охраны, заявила ТАСС начальник пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области Марина Юрьева. Она уточнила, что сотрудник Росгвардии был в отпуске.

По факту ДТП с участием сотрудника вневедомственной охраны, который находился в отпуске и управлял личным автомобилем, проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сказала она.

Ранее в Мичуринске Тамбовской области автомобиль Lada Priora влетел в толпу людей на пешеходном переходе. Пострадало четыре человека, трое из них — с тяжелыми травмами. Все пострадавшие госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, ушибами грудной клетки и ссадинами. Отмечается, что за рулем был мужчина 45 лет по фамилии Наркоцкий, очевидцы задержали его до приезда правоохранителей.

До этого сообщалось, что в Амурской области двое мужчин, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, наехали на сотрудника полиции, пытавшегося их остановить. Пострадавший был госпитализирован. Против мужчин завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.