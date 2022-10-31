Сбивший 6-летнего мальчика депутат «Единой России» получил 11 суток ареста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат «Единой России» Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов, который ранее сбил шестилетнего ребенка и скрылся с места ДТП, получил 11 суток ареста, сообщили в местной прокуратуре. Парламентарий признал вину в ходе судебного заседания. В отношении Мамонтова также возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

Мировой судья 1-го судебного участка Татарского судебного района рассмотрел административное дело в отношении 67-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП. — NEWS.ru), — сказано в сообщении.

Мать шестилетнего мальчика из Новосибирской области, которого сбил Мамонтов, рассказала, что свидетелем наезда был ее сосед. Он кричал депутату, чтобы он вызвал скорую, однако тот уехал. По ее словам, Мамонтов пережидал в гараже рядом с домом, пока его не узнали по камерам видеонаблюдения.

На кадрах с камер наблюдения видно, как иномарка заворачивает во двор и буквально подминает под себя ребенка. После этого водитель выходит из машины, что-то говорит ребенку, обходит авто и уезжает. Женщина сообщила, что за несколько минут до происшествия ее сын Богдан вышел на улицу за выбежавшей из квартиры кошкой и вернулся весь в крови. Дойти до дома ему помогли соседи.