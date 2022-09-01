Сбившего двух девочек в Истре водителя мусоровоза задержали Полицейские задержали водителя мусоровоза «Маз», сбившего двух девочек в Истре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали 33-летнего водителя мусоровоза «Маз», сбившего двух девочек трех и пяти лет в подмосковном городе Истра, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД России по Московской области. Возбуждено уголовное дело.

Мужчина 1989 года рождения, который управлял автомашиной, задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, — сказано в сообщении.

Водитель мусоровоза утром 1 сентября сбил двух девочек 2017 и 2019 года . Он наехал на них при выезде с прилегающей территории. ЧП произошло около 8:40 утра мск на улице Ленина. Одна несовершеннолетняя скончалась на месте. Вторая получила травмы и была госпитализирована.

Позже стало известно, что девочки не имели регистрации в столичном регионе. Они переехали в Истру с матерью несколько дней назад. Дети не были зарегистрированы ни в одном дошкольном учреждении.