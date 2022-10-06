Сбитый на дороге пенсионер всю ночь звал на помощь и умер, не дождавшись ее В Ростовской области сбитый на дороге пенсионер всю ночь звал на помощь и умер, не дождавшись ее

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ростовской области сбитый пенсионер всю ночь пытался привлечь к себе внимание проезжающих водителей, чтобы получить помощь, но никто так и не остановился, и в итоге перед рассветом он умер, сообщает «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник в Госавтоинспекции. Как выяснилось, мужчину сбили 4 октября около 20:45, при этом виновник аварии сразу же скрылся с места преступления.

Водитель, совершивший ДТП, после этого просто уехал. Он не помог пострадавшему сам и скорую тоже вызывать не стал, — пояснил источник.

Пострадавший отполз к обочине и начал махать проезжающим автомобилистам, чтобы привлечь их внимание. По-видимому, у него не было телефона, чтобы вызвать себе скорую. В итоге пенсионер просил о помощи всю ночь, но так и не дождался ее и скончался. Его личность установили — он был жителем станицы Кривянской.

Как сообщалось ранее, на севере Москвы водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 100 проехал на красный свет, врезался в другую машину и сбил двух пешеходов. Предположительно, за рулем иномарки мог находиться начальник отдела МВД России по Савеловскому району столицы полковник Александр Долгов. Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. Пострадавшие, как указали в источнике, остались живы: их госпитализировали с переломом таза и ушибом головного мозга.