Сбитый БПЛА повредил два дома и автомобили в российском городе Мэр Воронежа Кстенин: сбитый БПЛА повредил два дома и автомобили

Фото: t.me/vadim_kstenin

Беспилотный летательный аппарат украинских войск, сбитый силами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны в небе над Воронежем, повредил имущество в городе, сообщил в Telegram-канале мэр Вадим Кстенин. По его словам, было повреждено остекление двух жилых домов, нежилые здания и несколько автомобилей.

В Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания. Безусловно, гражданам будем помогать — в первую очередь, — написал Кстенин.

Глава города подчеркнул, что при атаке беспилотника никто не пострадал. Он поблагодарил российских военных за проделанную работу. По словам Кстенина, он также поручил определить объемы нанесенного ущерба. Администрация города устраняет все последствия на земле.

Позднее Кстенин добавил, что было также повреждено остекление нескольких окон дошкольного учреждения в Воронеже. Глава города пообещал оперативно устранить все последствия.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о перехвате системами радиоэлектронной борьбы беспилотника самолетного типа над Воронежем. По его словам, последствий на земле не было.