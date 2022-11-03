Сбитого депутатом шестилетнего мальчика перевели в отделение травматологии Сбитого депутатом шестилетнего мальчика перевели из реанимации в отделение травматологии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестилетний мальчик, которого сбил депутат Татарского района Новосибирской области, переведен из реанимации в отделение травматологии, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщается на сайте областного Минздрава. Ребенка и его мать навестили замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина и уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко, сообщившая, что медицинскую помощь пострадавшему оказали на высоком уровне.

Угрозы жизни ребенка нет. В состоянии средней степени тяжести его перевели в отделение травматологии, — говорится в сообщении.

Надежда Болтенко также сообщила, что ребенок чувствует себя бодро и общается с посетителями, угрозы его жизни нет. Она добавила, что мать ребенка обратилась к чиновницам с просьбой, и те «постараются помочь» семье.

30 октября член Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов сбил ребенка и скрылся с места аварии. После ДТП мужчина вышел из машины и попытался поставить ребенка на ноги, однако не смог этого сделать. Затем он сел в автомобиль и уехал. Ребенок был доставлен в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.

Мать мальчика рассказала, что свидетелем наезда был ее сосед. Он кричал депутату, чтобы он вызвал скорую, однако тот уехал. По ее словам, Мамонтов пережидал в гараже рядом с домом, пока его не узнали по камерам видеонаблюдения. Впоследствии депутат был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП) и получил 11 суток ареста. В отношении Мамонтова также возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).