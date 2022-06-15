Сбежавшую из Рязанской области мать троих детей нашли в Дагестане

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Женщину, бросившую троих детей в Рязанской области, нашли в Дагестане, она проживает в Хасавюртовском районе с новой семьей, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в республике Джамала Алиева. Многодетный отец подал на алименты, материалы по делу уже передали компетентным органам.

Сегодня она проживает в Хасавюртовском районе под новым именем с новой семьей, есть ребёнок. Все материалы по делу направлены компетентным органам, — отметил Алиев.

Отец троих детей рассказал, что мать бросила их, когда младшему еще не исполнилось и полугода. Мужчина работает уборщиком и в одиночку содержит детей. Мать, в свою очередь, их жизнью не интересуется. Глава семейства подал заявление на выплату алиментов. Спасский районный суд Рязанской области удовлетворил требование, однако решение пока не было исполнено.

Ранее адвокат Валерия Леонова заявила, что после развода бывшую жену могут обязать выплачивать алименты на содержание детей. Для этого необходимо, чтобы суд определил место проживания детей вместе с отцом. На практике такие случаи встречаются нечасто, но всё же они имеют место быть, подчеркнула она. Леонова добавила, что супруги могут мирным путём договориться и заключить соглашение о порядке и сумме выплат на содержание наследников.